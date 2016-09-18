Политика
Источник: ТАСС
11:57, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Чуркин огласил детали засекреченной сделки РФ и США по Сирии

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин огласил выдержки из договоренностей с США по Сирии.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Австралия признала свое участие в ошибочных авиаударах по сирийским военным.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин зачитал некоторые выдержки из договоренностей РФ и США по борьбе с терроризмом в Сирии. При этом, как пишет ТАСС, Вашингтон ранее отказывался оглашать положения этого документа.

«Разграничение территорий, контролируемых "Исламским государством", "Джебхат ан-Нусрой" и умеренными вооруженными оппозиционными силами, остается ключевым приоритетом, так же, как размежевание умеренных оппозиционных формирований и "Нусры"», – прочитал Чуркин. При этом он отметил, что совместная группа должна была начать работу 19 сентября.

По словам Чуркина, если США хотели нанести эффективный удар по террористическим группировкам, они могли подождать два дня и скоординировать свои действия с российскими военными, а не совершать безрассудную операцию.

В то же время постпред заявил, что не считает сделку России с США мертвой и надеется, что Вашингтон найдет способ доказать, что серьезно настроен на борьбу с терроризмом.

«Исламское государство» (также ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» – экстремистские организации, деятельность которых признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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