Политика
Источник: РИА Новости
11:03, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Австралия признала участие в авиаударах по сирийским военным

Австралия выразила соболезнования родственникам погибших во время ошибочного авиаудара в Сирии
Австралия выразила соболезнования родственникам погибших во время ошибочного авиаудара в Сирии
Фото: Global Look Press

Австралия признала свое участие в атаке, во время которой погибли 62 сирийских военнослужащих.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Саманта Пауэр «пристыдила» Марию Захарову за слова о том, что США поддерживают боевиков ИГИЛ.

Министерство обороны Австралии признало, что страна принимала участие в атаке международной антитеррористической коалиции в Сирии, которую возглавляет США. Страна первой признала ошибочность действий и выразила соболезнования родственникам убитых и раненых. Об этом сообщает РИА «Новости» в воскресенье, 18 сентября.

«Австралийские ВВС участвовали в операции коалиционных войск вокруг Дейр-эз-Зора наряду с интернациональными ВВС. Австралия никогда бы не стала целиться в сирийские войска и активно поддерживать ИГ», – заявили в Минобороны Австралии.

Возглавляемая США антитеррористическая коалиция 17 сентября ошибочно нанесла удары с воздуха по ключевым объектам сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора. В результате атаки погибли 62 сирийских военнослужащих, еще около 100 получили ранения.

«Исламское государство» (также ИГ, ИГИЛ) – экстремистская организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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