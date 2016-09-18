23% россиян явились на избирательные участки до полудня

На всероссийских выборах в Госдуму к 12:00 мск проголосовали около 23% избирателей.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что к 11:00 мск на выборах проголосовали около 10% россиян.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что на 12:00 мск явка избирателей по всей стране достигла 23%. При этом он отметил, что этот показатель превышает явку на парламентских выборах в 2011 году.

«Понятно, что мы ожидаем явку достаточно серьезную, которая подтвердит на самом деле желание людей сделать свой выбор», – цитирует Булаева ТАСС. Заместитель председателя ЦИК также отметил, что члены избиркома не сомневаются в легитимности выборов.