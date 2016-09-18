Политика
Источник: ЦИК РФ
14:11, 18 Сентября 2016 Версия для печати

10% россиян отдали свои голоса на выборах к 11 утра

До 11 часов по московскому времени на выборах в Госдуму проголосовали более 10% россиян.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала чушью «карусели» на выборах.

Согласно первым данным информационного центра Центризбиркома (ЦИК) РФ, к 11:00 мск по России проголосовали более 10% граждан. Как заявил председатель комиссии Николай Булаев, голосование на выборах в Госдуму началось активно.

Сообщается также, что в Чукотском АО, где голосование уже завершилось, свои голоса пришли отдать 60% граждан, а в Приморском и Хабаровском краях уже проголосовали более 30% россиян.

В Забайкальском крае на избирательные участки явились 26% граждан, в Иркутской области – около 22%, а в Сахалинской области проголосовали почти 27%.

Достаточно устойчивая явка по Забайкальскому краю – 26%, Иркутской области – 21,86%, Сахалинской области – 26,78%.

Следующие сеансы с информацией о явке избирателей пройдут в 14, 17 и 19 часов по московскому времени.

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