Политика
Источник: РИА «Новости» Украина
08:53, 17 Сентября 2016 Версия для печати

США официально заявили о непризнании итогов выборов в ГД в Крыму

Госдепартамент направил заявление о непризнании итогов выборов в Госдуму на территории Крыма.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что США откажутся признавать итоги думских выборов в Крыму и не сомневаются в том, что полуостров вернется к Украине.

В заявлении сказано, что полуостров останется частью Украины вместе с антироссийскими санкциям до тех пор, пока Москва не вернёт контроль над Крымом Украине, сообщает РИА «Новости» Украина.

«Соединенные Штаты не признают легитимности и не будут признавать результатов российских думских выборов, запланированных на оккупированном Россией Крыму на 18 сентября», – говорится в заявлении ведомства.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября.

читайте также:Элла Памфилова
Дмитрий Орешкин – о двух вариантах "провала" думских выборов
Эмоциональная реакция главы ЦИК РФ накануне думских выборов — свидетельство ее честности, считает известный политолог »

читайте также:Один наблюдатель заявил: «На подсчет голосов не останусь. Мне еще на митинг идти — иначе премии лишат»
Виктория Савицкая: Гражданский долг против приказа начальства
Выборы в Госдуму 18 сентября, может, и будут прозрачными, но бюджетников голосовать уже заставляют, узнал Sobesednik.ru »

Также по теме
Выбоpы-2016
Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Жизнь без света и туалета. Как выжимают долги по ЖКХ
07:03, 17 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал о самых страшных последствиях, к которым могут привести долги по ЖКХ
»
Евгений Ясин: После "чистки" Набиуллиной банков станет... больше?
00:01, 17 Сентября 2016
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – о политике Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной
»
Борис Бурда: Съедобный цветок
22:01, 16 Сентября 2016
Борис Бурда рассказал Sobesednik.ru о том, как правильно выбирать, хранить и готовить цветную капусту
»