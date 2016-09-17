США официально заявили о непризнании итогов выборов в ГД в Крыму

Госдепартамент направил заявление о непризнании итогов выборов в Госдуму на территории Крыма.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что США откажутся признавать итоги думских выборов в Крыму и не сомневаются в том, что полуостров вернется к Украине.

В заявлении сказано, что полуостров останется частью Украины вместе с антироссийскими санкциям до тех пор, пока Москва не вернёт контроль над Крымом Украине, сообщает РИА «Новости» Украина.

«Соединенные Штаты не признают легитимности и не будут признавать результатов российских думских выборов, запланированных на оккупированном Россией Крыму на 18 сентября», – говорится в заявлении ведомства.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября.