Политика
Источник: Интерфакс
15:47, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Самолет США летал вокруг военной базы РФ в Сирии 2 часа

Патрульный самолет ВМС США приблизился к авиабазе Хмеймим в Сирии, где размещена группировка ВКС России.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные иностранных сайтов, которые отслеживают перемещение военной авиации, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseido вылетел с авиабазы Сигонелла, находящейся на Сицилии, пролетел над местом в Средиземном море, где, предположительно, расположены корабли ВМФ России, и подлетел к авиабазе Хмеймим под сирийским городом Латакия, где размещена авиационная группа ВКС России.

Агентство отмечает, что присутствие самолета США у российской авиабазы было зафиксировано в 17:30 по московскому времени и все еще наблюдалось в 19:25 по Москве 16 сентября.

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