Политика
Источник: ТАСС
15:49, 17 Сентября 2016 Версия для печати

РФ заявила о желании завязать партнёрские отношения с Украиной

Россия хочет в будущем создать с Украиной надёжные и стабильные партнёрские отношения.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что хочет помочь устранить кризис на Украине, поэтому готов продолжить любые контакты, которые разрешат существующие проблемы, сообщает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы Украина развивалась в качестве независимого, самостоятельного государства, сильного экономически и во всех других отношениях. Мы хотим, чтобы у нас был надёжный и стабильный партнёр. Это полностью соответствует нашим национальным государственным интересам», – заключил российский лидер.

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