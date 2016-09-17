Ребрендинг управления "Т" обсуждают после ареста Захарченко

Антикоррупционный главк МВД могут упразднить из-за ареста заместителя начальника управления «Т» Дмитрия Захарченко.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Дмитрий Захарченко заявил, что найденные у него в квартире деньги ему не принадлежат.

Как пишет «Коммерсантъ» 17 сентября, на фоне скандала с арестом Дмитрия Захарченко, заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, антикоррупционное подразделение могут ликвидировать.

«В структурах госвласти, по данным "Ъ", активно обсуждается вопрос о возможном упразднении не только управления "Т" (после арестов генерала Сугробова и его подчиненных было ликвидировано управление "Б" — по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере), но и всего ведомства — или, по крайней мере, о его ребрендинге», — пишет издание.

Также отмечается, что глава МВД Владимир Колокольцев назначил в ведомстве проверку. По данным издания, опрашиваются не только сотрудники управления «Т», но и работники управления «П» (по борьбе с преступлениями в промышленности), так как там раньше работал Захарченко. Начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко подал в отставку, не дожидаясь результатов следствия.