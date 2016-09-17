Политика
Источник: РИА «Новости»
13:25, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Путин рассказал о своём отношении к кандидатам в президенты США

Российский лидер отказался комментировать вопрос, кого из кандидатов на пост президента США он поддерживает.

17 сентября Президент России Владимир Путин сообщил, что относится с симпатией ко всем, кто публично выступает за партнёрство с Москвой, сообщает РИА «Новости».

«Я уже говорил, ничего нового сказать не смогу, да и не хочу. Мы поддерживаем любого человека в любой стране, который хочет выстраивать с нами добрососедские и партнерские отношения», — подчеркнул российский лидер.

Между тем, глава государства выразил надежду, что «использование России и президента» РФ в предвыборной кампании в США связано с растущим влиянием и значением страны.

По его словам, налицо видно, что данные кампании пытаются создать образ некоей империи зла и тем самым напугать обывателей.

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