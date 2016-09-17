Политика
Источник: Интерфакс
14:27, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Путин объяснил, почему США "засекретили" договорённости по Сирии

Российский лидер сообщил, что не удивлён желанием США сохранить в секрете соглашения по Сирии.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что США отказались комментировать Совету безопасности ООН подробности соглашения по Сирии для их полноценной реализации.

По словам президента России Владимира Путина, США хотят сохранить в секрете достигнутые соглашения, потому что не могут отделить оппозицию от терроризма, сообщает «Интерфакс».

Глава государства добавил, что Россия для поддержания США также не будет публично раскрывать договорённостей с США по Сирии.

«Я не очень понимаю, почему мы должны какие-то договоренности закрывать. Но мы, естественно, детали раскрывать не будем до тех пор, пока с этим не согласны наши американские партнёры, и именно в силу определённых договорённостей, которые обычно достигаются на дипломатическом уровне при работе над такими вопросами, как сирийское урегулирование», – сообщил Путин.

В заключение Владимир Путин подчеркнул, что надеется на двустороннее выполнение договорённостей и рассчитывает на честность американской администрации в их реализации.

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