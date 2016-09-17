Политика
Источник: ТАСС
09:51, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Путин на День рождения вручил президенту Киргизии орден Невского

17 сентября российский лидер Владимир Путин наградил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева орденом Александра Невского.

В ходе двусторонней встречи в Бишкеке президент России вручил орден Атамбаеву «за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Россией и Киргизией в духе взаимного доверия и стратегического партнерства» в честь его 60-летия, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул особую роль Александра Невского, умевшего выстраивать правильные отношения с Востоком и Западом, которые отвечают интересам России.

«А вам, как человеку, который хранит в сердце память о самых лучших страницах нашей совместной истории, этот орден — самая подходящая награда», — заключил Путин.

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