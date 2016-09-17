Политика
Источник: ТАСС
09:00, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Присоединение Крыма Путин счел итогом переворота на Украине

Президент РФ Владимир Путин ответил на возражения Украины против председательства России в СНГ.

Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке 16 сентября резко ответил представителю Украины Николаю Дорошенко, когда тот заявил, что Киев не примет председательство РФ в СНГ в будущем году, так как Россия «нарушила норму международного права и аннексировала часть территории Украины и способствует военному конфликту на востоке Украины».

В ответ на обвинения президент России заявил, что Крым воссоединился с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, пишет ТАСС.

«Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом, — результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота», — также сказал российский лидер.

При этом он отметил, что Украина «не подписала и не ратифицировала устав СНГ и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры».

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