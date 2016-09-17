Политика
Источник: РИА «Новости»
16:48, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Лавров призвал Париж повлиять на Киев для безопасности дипмиссий РФ

Министерство иностранных дел России призвало Францию оказать влияние на Украину для защиты загранпредставительств РФ.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, власти России надеются, что Вашингтон и европейские лидеры убедят Украину выполнить Минские соглашения.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Марком Эйро призвал убедить Киев в необходимости защиты российского загранпредставительств, передает РИА «Новости».

«С нашей стороны внимание Жан-Марка Эйро было привлечено к продолжающимся актам вандализма в отношении загранучреждений России на Украине. Лавров призвал французскую сторону повлиять на Киев с целью принятия им исчерпывающих мер по обеспечению безопасности дипломатических и консульских представительств России», — говорится в сообщении.

В ходе разговора оба министра также подтвердили добросовестное исполнение Минских договорённостей и параллельное решение вопросов укрепления безопасности и выполнения обязательств Киева по политическим аспектам урегулирования.

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