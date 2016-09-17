Лавров призвал Париж повлиять на Киев для безопасности дипмиссий РФ

Министерство иностранных дел России призвало Францию оказать влияние на Украину для защиты загранпредставительств РФ.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, власти России надеются, что Вашингтон и европейские лидеры убедят Украину выполнить Минские соглашения.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Марком Эйро призвал убедить Киев в необходимости защиты российского загранпредставительств, передает РИА «Новости».

«С нашей стороны внимание Жан-Марка Эйро было привлечено к продолжающимся актам вандализма в отношении загранучреждений России на Украине. Лавров призвал французскую сторону повлиять на Киев с целью принятия им исчерпывающих мер по обеспечению безопасности дипломатических и консульских представительств России», — говорится в сообщении.

В ходе разговора оба министра также подтвердили добросовестное исполнение Минских договорённостей и параллельное решение вопросов укрепления безопасности и выполнения обязательств Киева по политическим аспектам урегулирования.