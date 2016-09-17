Политика
Источник: РИА «Новости»
14:44, 17 Сентября 2016 Версия для печати

ГП хочет допросить Порошенко по беспорядкам двухгодичной давности

Генеральная прокуратура Украины ждёт возвращения президента страны с Генассамблеи ООН ради допроса.

Генпрокурор Юрий Луценко пояснил, что допросит президента Украины Петра Порошенко по делу о беспорядках в Киеве в 2013–2014 годах после 26 сентября, сообщает РИА «Новости».

«Мы вызвали президента (Порошенко — ред.) на допрос сразу после возвращения из командировки в ООН, мы договорились о встрече со следователями», — сказал Луценко.

Он также добавил, что ранее Генпрокуратура уже вызывала Порошенко на допрос по данному делу, однако допрос был перенесён.

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