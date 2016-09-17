Детали соглашения с РФ по Сирии скрывает США для безопасности

Встреча Совета Безопасности ООН была отменена из-за отказа США раскрывать соглашения, достигнутые с РФ по Сирии.

Как сообщил ТАСС официальный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, США «не готовы поделиться документом с членами Совета Безопасности и даже описать его в подробностях». Из-за этого встреча Совета, которая должна была пройти 16 сентября, была отменена. Чуркин отметил, что, по его мнению, данные соглашения двух стран должны быть распространены. «Зачем делать секрет из того, на чем мы будем основывать свою работу, если все будет выполняться?» — сказал он агентству.

В постоянном представительстве США при ООН заявили, что Штаты отказались разглашать детали соглашения из-за того, что не хотели поставить под угрозу их реализацию.