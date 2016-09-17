День тишины для обдумывания наступил в РФ перед выборами

В России перед выборами в Госдуму 18 сентября наступил день тишины.

Накануне единого дня голосования в России наступил день тишины. За день до выборов в Госдуму в стране запрещена любая агитация и политическая реклама. Это сделано для того, чтобы избиратели могли обдумать свой выбор за это время.

В интернете агитация не может производиться с 15:00 по московскому времени. На месте могут оставаться только агитационные плакаты и билборды, размещенные не ближе, чем в 50 метрах от избирательного участка и имеющие выходные данные. Плакаты без выходных данных будут сняты.

Как рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина РИА «Новости», обычно участники выборов распространяют печатные агитационные материалы в день тишины. «В принципе, это не возбраняется, но, пожалуйста, не выходите за рамки дня тишины», — сказала секретарь Центризбиркома.