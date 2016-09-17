Политика
Источник: РИА «Новости»
09:30, 17 Сентября 2016 Версия для печати

День тишины для обдумывания наступил в РФ перед выборами

В России перед выборами в Госдуму 18 сентября наступил день тишины.

Накануне единого дня голосования в России наступил день тишины. За день до выборов в Госдуму в стране запрещена любая агитация и политическая реклама. Это сделано для того, чтобы избиратели могли обдумать свой выбор за это время.

В интернете агитация не может производиться с 15:00 по московскому времени. На месте могут оставаться только агитационные плакаты и билборды, размещенные не ближе, чем в 50 метрах от избирательного участка и имеющие выходные данные. Плакаты без выходных данных будут сняты.

Как рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина РИА «Новости», обычно участники выборов распространяют печатные агитационные материалы в день тишины. «В принципе, это не возбраняется, но, пожалуйста, не выходите за рамки дня тишины», — сказала секретарь Центризбиркома.

Также по теме
Выбоpы-2016
Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Жизнь без света и туалета. Как выжимают долги по ЖКХ
07:03, 17 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал о самых страшных последствиях, к которым могут привести долги по ЖКХ
»
Евгений Ясин: После "чистки" Набиуллиной банков станет... больше?
00:01, 17 Сентября 2016
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – о политике Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной
»
Борис Бурда: Съедобный цветок
22:01, 16 Сентября 2016
Борис Бурда рассказал Sobesednik.ru о том, как правильно выбирать, хранить и готовить цветную капусту
»