Политика
Источник: CNN
08:37, 17 Сентября 2016 Версия для печати

10 "годных к бою" истребителей США сняли с полетов из-за дефекта

ВВС США обнаружили неполадки в 57 истребителях пятого поколения F-35 и сняли их с полетов.

Как передает CNN, дефект был обнаружен в изоляционном материале истребителей F-35, который «в системе охлаждения топливных баков отслаивается и крошится». Неполадки отметили у 57 истребителей, однако только 15 из них были поставлены на вооружение, а 10 — признаны «годными к бою» месяц назад.

Отметим, программа создания истребителей F-35 стала самой дорогой за всю историю создания оружия — на нее потратили 1,5 триллиона долларов.

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