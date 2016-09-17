10 "годных к бою" истребителей США сняли с полетов из-за дефекта

ВВС США обнаружили неполадки в 57 истребителях пятого поколения F-35 и сняли их с полетов.

Как передает CNN, дефект был обнаружен в изоляционном материале истребителей F-35, который «в системе охлаждения топливных баков отслаивается и крошится». Неполадки отметили у 57 истребителей, однако только 15 из них были поставлены на вооружение, а 10 — признаны «годными к бою» месяц назад.

Отметим, программа создания истребителей F-35 стала самой дорогой за всю историю создания оружия — на нее потратили 1,5 триллиона долларов.