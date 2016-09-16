Политика
Источник: Интерфакс
10:06, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Врио главы Узбекистана Мирзиеев стал кандидатом в президенты

Врио президента Узбекистана Шавката Мирзиеева выдвинут на пост главы государства от либерально-демократической партии.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что премьер-министр Узбекистана был назначен главой Комитета нацбезопасности.

В Узбекистане на заседании политсовета либерально-демократической партии (УзЛиДеп) выдвинули врио президента Кахазстана Шавката Мирзиеева на пост главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 16 сентября.

Досрочные выборы президента Узбекистана должны пройти 4 декабря в связи с кончиной главы государства Ислама Каримова.

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