Врио главы Узбекистана Мирзиеев стал кандидатом в президенты

Врио президента Узбекистана Шавката Мирзиеева выдвинут на пост главы государства от либерально-демократической партии.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что премьер-министр Узбекистана был назначен главой Комитета нацбезопасности.

В Узбекистане на заседании политсовета либерально-демократической партии (УзЛиДеп) выдвинули врио президента Кахазстана Шавката Мирзиеева на пост главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 16 сентября.

Досрочные выборы президента Узбекистана должны пройти 4 декабря в связи с кончиной главы государства Ислама Каримова.