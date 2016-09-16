Виктория Савицкая: Гражданский долг против приказа начальства

Выборы в Госдуму 18 сентября, может, и будут прозрачными, но бюджетников голосовать уже заставляют, узнал Sobesednik.ru.

Истории о том, как «карусельщики» путешествуют на выборах с участка на участок, уже всем набили оскомину. А то, что многих бюджетников заставляют голосовать, да порой еще и говорят «за кого» и требуют сфотографировать «листок» — тоже, в общем-то, не секрет. Ждет ли нас всё это и в этом году несмотря на все безусловные старания Эллы Памфиловой?

Помню, на президентских выборах в 2012 году я была членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса на одном из участков в Москве. Выборы прошли спокойно, хотя бы потому, что сторонних наблюдателей на участке было столь много, что председатель нашей комиссии просто испугался и прогонял всех страждущих солдат и студентов поганой метлой на другие участки — где нет столько лишних глаз.

С того дня запомнился мне один наблюдатель, который заявил: «На подсчет голосов не останусь. Мне еще на митинг идти — иначе премии лишат». Вот так: человек, который искренне за то, чтобы не было махинаций и чтобы выборы прошли действительно честно, сразу после — побежал исполнять волю начальников. Понять его можно: свой гражданский долг он исполнил, а без премии остаться совершенно не хотелось.

В этом году появилась еще одна «фишка»: в бюджетных учреждениях не только активно расклеивали агитплакаты, но и начали рассылать сообщения с убедительными рекомендациями, за кого именно надо бы проголосовать.

Так, кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Гудков опубликовал в соцсетях занятный «скрин», который ему прислали из Подмосковья: судя по сообщению, родителей школьников тоже пытаются заставить голосовать за кого-то через учителей.

Может, конечно, и фейк, но, судя по свежим обсуждениям, и эти выборы не пройдут без давления. Так, к примеру, в популярной сети ВКонтакте пользователь Александра жалуется: «Я работала 5 лет в госструктуре. Реально перед каждыми выборами "мозги моют". И реально некоторые сотрудники ведутся на эти угрозы. Тогда, правда, ещё сотовые без фотоаппаратов были, а сейчас ещё и бюллетень с "нужной" галочкой фотографировать заставляют в качестве доказательств».

В общем, подобными сообщениями сегодня уже никого не удивишь. И в итоге в соцсетях активно ходят советы, как и свою гражданскую позицию проявить, и начальство не огорчить. Например, положить на листок черную нитку в форме галочки, сфотографировать и потом голосовать так — как хочется. Правда, срабатывал ли у кого этот способ — большой вопрос. Все-таки комиссия может заметить это нарушение.

Кроме того, похоже, будут запущены несколько флешмобов. Один из них — любопытен: те, кого вынуждают фотографировать свои бюллетени, собираются ставить в клетке вместо одной галочки три креста (кстати, благодаря таким отметкам те, кто будут подсчитывать голоса, гипотетически смогут понять, кто голосовал по принуждению), а если их принуждают еще и присылать через фото своих бюллетеней «смотрящим», то они собираются портить бюллетени...

Между тем Алексей Навальный давно подсчитал, что каждый голос, отданный той или иной партии, «стоит» 550 рублей, которые партия получит от государства в виде финансирования за пять лет работы следующей Думы. В связи с этим политик призывает не просто не заключать сделку с совестью, но и обдумать, какой партии вы дарите эти самые деньги.

Досадно только, что народ лишь ищет пути обхода приказа начальства, боясь за свою работу, вместо того, чтобы открыто заявлять о своей гражданской позиции. Если она вообще есть.