Политика
Источник: РБК
13:14, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Украина заявила, что РФ должна обеспечить перемирие на Донбассе

Украина не станет выполнять Минские договорённости, пока Россия не обеспечит перемирие на Донбассе.

В ходе встречи Ялтинской европейской стратегии президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина не сделает ни шагу к выполнению Минских договоренностей, пока Кремль не выполнит данное требование, сообщает РБК.

Украинский лидер пояснил, что Россия должна прекратить поставлять тяжёлую артиллерию, танки и войска на территорию Украины.

«Повторяю раз и навсегда. Однажды мы уже подставили другую щеку, и в итоге едва остались живы. Хватит. Больше [с нашей стороны] не будет никаких шагов до тех пор, пока российская сторона не пройдет свою дистанцию на пути к безопасности», — подчеркнул Порошенко.

Он также призвал освободить политических заключённых.

Между тем российские власти отрицают своё участие в военном конфликте на востоке Украины, а также прямую военную поддержку вооруженных сторонников отделения Донбасса.

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