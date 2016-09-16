Трампа потрепал за волосы ведущий в эфире телешоу в США

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп разрешил взлохматить свою прическу на телешоу.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что генсек ООН назвал «неприемлемыми» словам Трампа о мусульманах.

Республиканец Дональд Трамп разрешил ведущему американского телешоу The Tonight Show на NBC взлохматить свою прическу. На телешоу ведущий Джимми Фаллон обсуждал с Дональдом Трампом избирательную компанию политика, а в конце ведущий спросил, может ли он сделать какую-нибудь глупость, пока Трамп не стал президентом США. На вопрос Трампа, что именно он хочет сделать, ведущий предложил растрепать его волосы.

«Хорошо. Меня через час ждут люди в Нью-Гэмпшире. Yадеюсь, они поймут», – ответил на это политик.

После этих слов Фаллон под ободрительный свист публики взлохматил прическу Трампа, которая неоднократно становилась предметом шуток и пародий.