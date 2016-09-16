Порошенко заявил, что российская пропаганда разрушает Запад

Украина считает, что Россия заполонила Запад своей пропагандой.

Президент Украины Пётр Порошенко 16 сентября заявил, что российская пропаганда заполнила Запад параноидальными идеями, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Россия пытается "влезть в голову" западной цивилизации: евроскептицизм, антиамериканизм, изоляционизм разрушают систему координат Запада», — подчеркнул Порошенко.

Украинский лидер также добавил, что Кремль пытается дезорганизовать Европейский союз, чтобы построить альтернативную Европу, которая, по его мнению, будет основана на эгоизме и цинизме.