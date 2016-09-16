Олланд пригласил Путина во Францию после саммита G20

Президент РФ Владимир Путин в октябре посетит Францию по приглашению главы республики Франсу Олланда.

Данную информацию агентству РИА «Новости» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Готовится», — заявил Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить информацию о визите Путина во Францию.

Также о предстоящей поездке российского лидера во Францию сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Национального собрания Франции Клодом Бартолоном, которая прошла в рамках европейской конференции глав парламентов.

«В октябре по приглашению господина Олланда президент Путин посетит Францию, я уверена, что такие контакты во многом задают тон и повестку нашего взаимного сотрудничества», — сообщила Матвиенко.

Кроме того, спикер Совфеда отметила, что, несмотря на имеющиеся сложности, главы двух держав находятся в постоянном диалоге — и в рамках «нормандской четверки», и в двустороннем плане.

Последний раз переговоры Олланда и Путина состоялись на саммите G20 в Китае. По словам Путина, основной темой разговора стал кризис на Украине.