Политика
Источник: Reuters
13:12, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Меркель заявила о кризисе в ЕС и призвала "быть лучше"

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите в Братиславе назвали ситуацию в Евросоюзе критической.

Немецкий канцлер Ангела Меркель во время выступления на саммите в Братиславе заявила, что ЕС находится в критической ситуации. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 16 сентября.

«Смысл в том, чтобы не просто ожидать решения европейских проблем за один саммит – мы в критической ситуации, – а в том, чтобы с помощью поступков показать, что мы можем быть лучше», – заявила Меркель.

Лидеры 27 стран Евросоюза встречаются на саммите в Братиславе, главная тема которого – будущее ЕС после выхода Великобритании. На саммите также планируется обсудить проблемы миграции, безопасности и развития экономики. Сообщается также, что представители Великобритании не участвуют в саммите ЕС.

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