Политика
Источник: РИА "Новости"
16:45, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Кремль ждёт, что Запад изменит мнение Киева по Минским соглашениям

Власти России надеются, что Вашингтон и европейские лидеры убедят Украину выполнить Минские соглашения.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, Украина не намерена выполнять Минские договорённости, пока Россия не обеспечит перемирие на Донбассе.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Украина регулярно призывает усилить санкции против РФ, сообщает РИА «Новости».

«В свою очередь мы ожидаем, что наши европейские коллеги и коллеги в Вашингтоне используют предстоящие контакты с президентом Украины, чтобы продолжить кропотливую работу по убеждению его выполнить те обязательства, которые лежат на Киеве в связи с Минскими договоренностями», — заключил Песков.

Между тем пресс-секретарь российского лидера отказался отвечать на вопрос, допускают ли российские власти усиление антироссийских санкций.

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