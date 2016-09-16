Политика
Источник: Зарубежные СМИ
08:38, 16 Сентября 2016 Версия для печати

ЕС пугает Лондон "бюрократическим кошмаром" ради отказа от Brexit

Евросоюз хочет заставить Великобританию отказаться от Brexit путем ужесточения переговоров.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что после выхода Великобритании из Евросоюза, в ЕС задумались о создании собственной армии, которая будет обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность стран-членов Союза.

Как пишет издание Daily Telegraph, руководство Евросоюза полагает, что британцы могут отказаться от выхода из ЕС в случае ужесточения переговоров по данному вопросу.

При этом Daily Telegraph отмечает, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники, с которыми газете удалось побеседовать за последнюю неделю, выразили сомнение в том, что Великобритания сможет довести Brexit до конца, если столкнется с «реальностью бюрократического кошмара».

Представитель британского правительства тем временем в интервью изданию заявил, что элита ЕС «похоже, думает, что эта игра должна заставить нас передумать».

Переговорами по Brexit с Британией в настоящее время занимаются французский финансовый аналитик Мишель Барнье и бельгийский экс-премьер Ги Верхофстадт. Бывший глава Евросоюза Херман ван Ромпей назвал их назначения в качестве переговорщиков «очень, очень жесткими» и предупредил о сложности переговоров для Лондона.

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