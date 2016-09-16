Аттракцион предвыборной щедрости

Если на выборы тратятся деньги, значит, их кто-то зарабатывает

Sobesednik.ru выяснил расценки на платные участия в массовых агитационных мероприятиях в связи с предвыборной кампанией.

Предвыборные кампании – пик по количеству предложений поучаствовать в массовках, встречах с депутатами и собрать голоса электората. Что почем?

Заработать «копеечку» на предвыборных акциях спешат многие – студенты, пенсионеры, безработные и женщины в декрете. Так что «горячие» вакансии закрываются буквально в течение суток.

– Это удобный способ подработки, – рассказывает Элина, которая должна была прийти на ту встречу. – Мы записываемся только к тем, кого уже знаем, кто проверен, кто платит вовремя и столько, сколько пообещал.

Ежедневно в интернете появляется до 10 предложений поучаствовать в политических массовках. Платят в среднем 1000 руб. Перед выборами открывается много «продолжительных» вакансий: от двух дней до двух недель (поэтому заработать можно сразу больше 20 тыс.): кто-то соглашается раздавать газеты (200 руб./час), кто-то – собирать подписи (60 руб./подпись), а кто-то идет в «активные политработники» и проводит социсследования (1600 руб./день).

Есть и еще один любопытный способ заработка, буквально не отходя от гаджетов: на сервисе по накрутке лайков Bosslike перед выборами появилось много предложений для публикации негативных политических комментариев. К примеру, не так давно там был «заказ» на оппозиционера Илью Яшина. За каждый комментарий автору обещают гонорар.

На удивление скромно (всего 1 тыс. руб. за работу с восьми до восьми) набирают и наблюдателей на выборы. Главное требование к кандидатам – иметь аккаунты в соцсетях и выдать за день 3–4 сообщения о ходе голосования.

Конечно, при таких расценках очень уж разбогатеть на фиктивной гражданской позиции у простых россиян не получится. Зато это с легкостью удастся тем, кто благодаря такой поддержке пройдет в Думу.