Ассанж готов сесть в тюрьму в обмен на свободу информатора

На странице WikiLeaks в Twitter появилось сообщение, в котором говорится, что основатель сайта Джулиан Ассанж заявил о своей готовности сдаться властям США в случае, если отбывающий тюремное заключение информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг будет освобожден из-под стражи.

«Если Обама помилует Мэннинга, Ассанж в обмен на это согласится на тюремное заключение в США, несмотря на его очевидную противозаконность», – заявили представители WikiLeaks.

В свою очередь американский телеканал CNN со ссылкой на адвоката Ассанжа Барри Поллака сообщает, что если Ассанж решит заключить сделку с властями США, то в ее условия непременно войдет помилование Мэннинга. В настоящее время информатор WikiLeaks отбывает заключение в военной тюрьме Форт-Ливенуорт в американском штате Канзас.

В Минюсте США заявили, что им неизвестно ни о каких предложениях от Ассанжа или WikiLeaks на этот счет.

Напомним, что Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте, а в 2013 году приговорен к 35-летнему тюремному заключению. Американца обвинили в шпионаже и хищении госсобственности после того, как он передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке.

