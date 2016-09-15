США останутся при своей позиции и не признают выборы в Крыму

США откажутся признавать итоги думских выборов в Крыму и не сомневаются в том, что полуостров вернется к Украине.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что украинские власти заявили о том, что не будут признавать результаты думских выборов в Крыму и обратились к США и странам ЕС с просьбой поддержать их в этом.

Как рассказала посол Америки на Украине Мари Йованович изданию «Европейская правда», США не намерены признавать результаты думских выборов в Крыму: «Еще раз приведу позицию США: Крым есть и навсегда останется частью Украины, несмотря на все возможные юридические действия со стороны России, — выразила она официальную позицию Белого дома. — Мы никогда не признаем Крым как часть России. Мы также не признаем выборы в Госдуму, которые проходят на территории Крыма».

Кроме того, Йованович отметила, что американцы верят в то, что «в конце концов Крым вернется к Украине». Однако главный вопрос, по мнению посла США на Украине, в том, когда это произойдет.