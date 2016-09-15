Политика
Источник: ТАСС
16:40, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Россия проведет у себя саммит СНГ – 2017 вместо Молдавии

Россия будет председательствовать в СНГ в 2017 году вместо отказавшейся от председательства Молдавии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 16 сентября в Киргизии пройдет саммит СНГ, в котором примет участие Владимир Путин.

Как передает ТАСС, в 2017 году Россия будет председательствовать в СНГ. Изначально в 2017 году это должна была делать Молдавия, но молдаване отказались от председательства. По алфавиту это право перешло к РФ.

По последним данным, саммит СНГ в 2017 году пройдет в Москве. Предполагается, что он пройдет в октябре 2017 года, однако точная дата будет согласована на саммите СНГ – 2016 в Бишкеке.

Кроме того, одними из ключевых вопросов саммита станут адаптация стран СНГ к современным реалиям и повышение эффективности организации.

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