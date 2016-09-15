РФ организует на Украине участки для голосования на выборы в ГД

МИД России подтвердил возможность участия в выборах в Госдуму россиян, проживающих на территории Украины.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала россиянам на Украине дать возможность принять участие в выборах в Госдуму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 сентября подтвердила организацию избирательных участков на территории Украины, сообщает ТАСС.

«Избирательные участки на территории Украины будут организованы в посольстве России, в наших генеральных консульствах», — пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что генеральные консульства являются территорией России, поэтому Украина не имеет права запретить проведение выборов на их территории.