Политика
Источник: ТАСС
11:58, 15 Сентября 2016 Версия для печати

РФ организует на Украине участки для голосования на выборы в ГД

МИД России подтвердил возможность участия в выборах в Госдуму россиян, проживающих на территории Украины.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала россиянам на Украине дать возможность принять участие в выборах в Госдуму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 сентября подтвердила организацию избирательных участков на территории Украины, сообщает ТАСС.

«Избирательные участки на территории Украины будут организованы в посольстве России, в наших генеральных консульствах», — пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что генеральные консульства являются территорией России, поэтому Украина не имеет права запретить проведение выборов на их территории.

читайте также:Украина хочет запретить российским гражданам участвовать в выборах в Госдуму
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