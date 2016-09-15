Политика
17:45, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Путин публично подарил Медведеву на 51 год картину "В цеху"

Владимир Путин поздравил Дмитрия Медведева с прошедшим Днем рождения и подарил ему картину «В цеху».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент и премьер РФ приняли участие в заседании Госсовета в Крыму, на котором обсудили транспортные вопросы юга России.

В своем Twitter журналист из «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов разместил видео того, как после заседания Госсовета Путин поздравил Медведева с Днем рождения. Медведеву накануне исполнился 51 год.

Президент РФ подарил премьеру картину под названием «В цеху», пошутив, что «это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич [Медведев] занимается».

По данным портала Life, президент РФ подарил Медведеву работу художника Николая Овчинникова «В цеху». СМИ пишет, что Медведеву подарок понравился.

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