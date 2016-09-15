Политика
Источник: РИА "Новости"
17:25, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Путин может посетить японские Хиросиму и Нагасаки этой зимой

Владимиру Путину предложили посетить Хиросиму и Нагасаки во время декабрьского визита президента РФ в Японию.

Как сообщило РИА «Новости», президенту РФ предложили в рамках его визита в Японию в декабре 2016 года посетить Хиросиму и Нагасаки. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По данным СМИ, приглашение в Хиросиму и Нагасаки Путину передали через посла России в Японии. Пока не ясно, внесет ли Путин посещение городов в свой рабочий график. Песков отметил, что «программа визита будет согласовываться по дипломатическим каналам».

В августе 1945 года Хиросима и Нагасаки подверглись ядерным бомбардировкам США.

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