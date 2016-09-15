Политика
Источник: "Интерфакс"
14:42, 15 Сентября 2016 Версия для печати

При "провале" выборов отставка за Памфиловой "не заржавеет"

Элла Памфилова пообещала уйти в отставку в случае «провала выборов», так как хочет, чтобы в РФ «все было нормально».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что россияне все же смогут принять участие в выборах в Госдуму на Украине. Избирательные участки будут организованы в посольстве РФ и в генконсульствах РФ.

Как сообщил «Интерфакс», глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о готовности уйти в отставку в случае, если «провалит» думские выборы: «Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям».

Она отметила, что предвыборный цикл в 2016 году дался ей тяжело: «Куском здоровья дается каждый день». Кроме того, глава ЦИК РФ подчеркнула: «Ни моя дочь, ни мои близкие — никто не поедет жить ни в Штаты, ни в Великобританию. Они здесь хотят жить, в России. Это моя страна, я хочу, чтобы здесь все было нормально».

Отмечается, что после последних слов Памфилова извинилась перед журналистами и резко вышла из зала.

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