"Президент доверял Бастрыкину – и был крайне разочарован"

Sobesednik.ru обсудил с политическим аналитиком, чем вызваны слухи об ожидаемой отставке главы СК Александра Бастрыкина.

Как сообщал Sobesednik.ru, в среду появилась информация, что глава СКР Александр Бастрыкин покинет свой пост вскоре после парламентских выборов — то есть уже на днях. Как отмечает РБК, одной из возможных причин отставки служит недовольство Путина главой СК. Генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков рассказал BFM.ru, что слухи об этом недовольстве ходят уже давно. И только главный пресс-секретарь Дмитрий Песков обо всем этом, как заявил он сам, слышит впервые.

— На самом деле причины недовольства Бастрыкиным ни для кого не секрет, — говорит зав. кафедрой связей с общественностью МГИМО, профессор, политаналитик Валерий Соловей. — Недавно, как вы знаете, произошли аресты высокопоставленных сотрудников СКР (по делу Захария Клашова, также известного как Шакро Молодой — ред.). Президент, который в высшей мере доверял Бастрыкину — там речь скорее даже о дружеских отношениях, — думаю, был крайне разочарован. А обычно сильнее всего мы разочаровываемся именно в тех, с кем дружим.

Уже тогда в узком кругу говорили, что Бастрыкин «доживет» максимум до выборов и Маркин уже тогда начал искать себе новую работу — насколько известно, ему предложили должность вице-президента «Русгидро», — говорит Валерий Соловей. — Кроме того, сыграли свою роль многочисленные скандалы, говорящие о том, что СК — неэффективный и глубоко коррумпированный орган.

Валерий Соловей Фото: Стоп-кадр YouTube

Тут не обошлось и без конфликта между СК и ФСБ, который всплыл на поверхность, — отмечает эксперт. — Встал вопрос об отставке руководства ФСБ. А как доказать его эффективность? Самое лучшее — разоблачить Следком. Вот и разоблачили. Примерно тогда же произошла история с якобы вторжением диверсантов в Крыму — еще одно доказательство эффективности. Другие причины — это внутриэлитные конфликты, в которых был замешан Бастрыкин.

По мнению Валерия Соловья, высокопоставленные служащие СКР превратили ведомство «в орудие для сведения счетов и рейдовых захватов»:

— Возможно, все это бы и не пролилось вот так, дождем, если бы не громкие аресты в Следкоме, — напоминает политаналитик.

Он уверен, что «серьезное разочарование президента — первоочередная причина отставки Бастрыкина»:

— Без его вмешательства отставка невозможна — решения по силовому блоку принимает он. Тот, кто придет в СКР в качестве нового руководителя, будет пользоваться если не президентской дружбой, то высоким профессиональным доверием.

В последнее время перестановки в высшем эшелоне стали главными политическими новостями, причем все это на фоне предстоящих выборов.

— Сами по себе парламентские выборы для власти не так важны, как президентские, но они начинают новый большой электоральный цикл. Возможно, Путин хочет прийти на эти президентские выборы, которые могут состояться досрочно, с обновленной и более эффективной командой. Но, как отмечают в близком кругу, тасуется в основном старая колода. Возможно, новые люди и появятся, но и старые никуда не уйдут. Зачастую подобные перестановки ведут к дезориентации управленческого контура. Например, Нацгвардия — по сути, ее еще нет, а дела в МВД пошли хуже, структура уже ослаблена. И так будет происходить всюду, где намечается масштабная реорганизация. Полагаю, это не совсем то, что нужно перед выборами, — говорит эксперт.