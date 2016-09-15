Политика
Источник: РИА "Новости"
15:15, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Польша рассекретит данные о гибели Качиньского после просьб РФ

Минобороны Польши решило рассекретить архивные материалы об авиакатастрофе под Смоленском.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны Польши Антони Мачеревича, ведомство приняло решение предать огласке архивные материалы, касающиеся авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский.

«Я принял решение рассекретить и представить обществу материалы, касающиеся смоленской катастрофы», — заявил Мачеревич на пресс-конференции в четверг, 15 сентября.

Глава Минобороны добавил, что обнародование данных документов поможет доказать объективность решений, вынесенных предыдущей комиссией, расследовавшей катастрофу под Смоленском.

МИД России ранее призвало польские власти представить доказательства причастности России к данной авиакатастрофе, если таковые имеются.

Напомним, что крушение польского президентского лайнера произошло под Смоленском в апреле 2010 года. Жертвами трагедии стали 96 человек, в том числе польский президент Лех Качиньский.

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