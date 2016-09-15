Переговоры России и Белоруссии по цене на газ зашли в тупик

Россия и Белоруссия не смогли договориться о цене на газ, несмотря на заверения главы республики Александра Лукашенко.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти России и Белоруссии договорились о новой схеме ценообразования на российский газ, согласно которой его стоимость для Минска в 2017 году снизится примерно на 30% по сравнению с текущей.

Как сообщает РБК со ссылкой на советника-посланника посольства Белоруссии в России Юрия Ярошевича, переговоры России и Белоруссии по цене на газ не принесли результатов.

«Переговоры, в которых участвовали вице-премьеры [Белоруссии] Владимир Семашко и [России] Аркадий Дворкович, завершились безрезультатно. Не смогли договориться», — заявил Ярошевич.

РИА «Новости» цитирует пресс-секретаря правительства Белоруссии Владислава Сычевича, который, в свою очередь, сообщил, что Минск пока воздерживается от комментариев по поводу переговоров. Сам Сычевич также не стал комментировать планы белорусской делегации относительно того, планирует ли она возвращаться в Минск или продолжить переговоры в четверг, 15 сентября.

Напомним, что в минувшее воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск «почти договорились» о цене на газ. При этом глава республики рассказал о создании специального документа, который призван помочь урегулировать газовый вопрос.

«Мы его за ночь привели в тот вид, как мы его видим. Российская сторона, видимо, предложит некие свои варианты. И сегодня эти два документа находятся в правительстве Российской Федерации. Они рассмотрят их и внесут предложения. Думаю, в ближайшее время мы решим этот вопрос», — заявлял Лукашенко.