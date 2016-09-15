Политика
12:59, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Минобороны РФ транслирует обстановку в Алеппо с беспилотника

На сайте Министерства обороны РФ начались онлайн-трансляции обстановки в сирийском городе Алеппо.

Как сообщает официальный сайт военного ведомства, с четверга, 15 сентября, министерство начинает онлайн-трансляцию ситуации в сирийском Алеппо. Сообщается, что съемка происходящего будет вестись с двух камер на земле и с беспилотника.

Прямая трансляция позволит убедиться в прозрачности выполнения сторонами режима прекращения огня на территории Сирии, говорится в сообщении министерства.

«В целях обеспечения прозрачности выполнения сторонами режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики с 15 сентября 2016 года на официальном сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция обстановки в городе Алеппо с камер видеонаблюдения. Также впервые организована открытая онлайн-трансляция в режиме реального времени обстановки в восточных районах Алеппо с беспилотного летательного аппарата», — сообщается на сайте ведомства.

Начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны Игорь Конашенков, которого цитирует РИА «Новости», также заявил, что в дальнейшем в Сирии появятся дополнительные пункты онлайн-мониторинга обстановки в регионе.

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