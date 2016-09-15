Политика
Источник: ТАСС
11:45, 15 Сентября 2016 Версия для печати

МИД РФ пока не уверен в подаче Киевом иска по морскому праву

Украина пока официально не уведомила Россию о подаче иска в Международный трибунал по морскому праву.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что украинские власти готовились подать жалобу на Россию в международный арбитраж в связи с суверенным правом на воды вокруг Крымского полуострова. В Госдуме РФ назвали претензии Украины по поводу вод вокруг Крыма необоснованными.

ТАСС передает заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что власти России пока не получили от украинской стороны официального уведомления о подаче иска в Международный трибунал по морскому праву. Однако о намерениях украинцев обратиться в арбитражный трибунал России известно.

Захарова подчеркнула, что «Россия как ответственное государство — участник конвенции добросовестно выполняет свои обязательства по этому международному договору. Разумеется, это касается и морских пространств вокруг Крымского полуострова».

Официальный представитель МИД России также напомнила, что «украинская инициатива является ничем иным, как притязаниями на сам Крым». А это, по словам Захаровой, не является предметом Конвенции по морскому праву.

читайте также:
Юрист: Иск Украины о нарушении морского права может не принять суд
Юрист по морскому праву оценил шансы Украины «засудить» РФ за нарушение морской конвенции ООН »

читайте также:До недавнего времени оставался открытым вопрос, предоставлять Украине скидку на газ
Украина поплатится за диверсию в Крыму льготами на газ?
Политолог описал возможные варианты ответа Кремля на действия пойманных в Крыму диверсантов, якобы связанных с Украиной »

Также по теме
Украина
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Почему на Кубани так не любят экологов
10:03, 15 Сентября 2016
Sobesednik.ru поинтересовался у различных общественных деятелей, что они думают о громком избиении экологов на Кубани
»
Работы нет, но вы держитесь. Как выжить безработному в России
07:07, 15 Сентября 2016
Sobesednik.ru решил напомнить, что сегодня от потери работы не застрахован никто
»
Микеле Плачидо в Ростове осыпали поцелуями
06:04, 15 Сентября 2016
Известный актер и режиссер Микеле Плачидо посетил кинофестиваль «Мост искусств» в Ростове-на-Дону, узнал Sobesednik.ru
»