МИД РФ пока не уверен в подаче Киевом иска по морскому праву

Украина пока официально не уведомила Россию о подаче иска в Международный трибунал по морскому праву.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что украинские власти готовились подать жалобу на Россию в международный арбитраж в связи с суверенным правом на воды вокруг Крымского полуострова. В Госдуме РФ назвали претензии Украины по поводу вод вокруг Крыма необоснованными.

ТАСС передает заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что власти России пока не получили от украинской стороны официального уведомления о подаче иска в Международный трибунал по морскому праву. Однако о намерениях украинцев обратиться в арбитражный трибунал России известно.

Захарова подчеркнула, что «Россия как ответственное государство — участник конвенции добросовестно выполняет свои обязательства по этому международному договору. Разумеется, это касается и морских пространств вокруг Крымского полуострова».

Официальный представитель МИД России также напомнила, что «украинская инициатива является ничем иным, как притязаниями на сам Крым». А это, по словам Захаровой, не является предметом Конвенции по морскому праву.