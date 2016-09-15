Лидер движения "Голос": Эти выборы – репетиция президентских

Григорий Мельконьянц рассказал Sobesednik.ru о разнице между предстоящими парламентскими выборами и кампанией 2011 года.

Накануне 18 сентября Sobesednik.ru расспросил Григория Мельконьянца, лидера движения в защиту прав избирателей «Голос», стоит ли на этих выборах ждать таких же масштабных подлогов, как в 2011-м, и есть ли вообще смысл идти ставить галочку в бюллетене.

Володин не боится

– Эти выборы будут такими же грязными, как прошлые, после которых начались массовые акции протеста?

– Они, безусловно, отличаются от выборов 2011 года. Изменился формат самой избирательной кампании – у нас появились одномандатные округа. Сформирован новый состав Центризбиркома, руководство которого демонстрирует стремление решать проблемы...

Но при этом также широко используется административный ресурс, просто основная масса нарушений сместилась на период до дня голосования. У избирателя зачастую минимум информации о том, кто же еще участвует в выборах. Государственные региональные СМИ, по сути, используются для незаконной агитации за нужных кандидатов. Это как подводить итоги конкурса красоты, на котором представлена только одна модель, а остальных прячут за кулисами. Жюри что, наугад должно выбирать?!

Накануне 1 сентября мы предупреждали граждан: на линейках в честь Дня знаний возможна незаконная агитация (возле образовательных учреждений она запрещена). Так и вышло. Нам прислали массу разных фото, видео – свидетельств того, что кандидаты в депутаты выступали на линейках, присутствовала партийная символика, раздавались подарки. Это происходит открыто, хотя все понимают, что это незаконно.

Вячеслав Володин Фото: Global Look Press

– Первый нарушитель – «Единая Россия»? Это ведь ее лица – Володин, Онищенко, Лысаков – засветились на школьных линейках.

– Увы, чего не появилось у политиков по итогам кампании 2011 года, так это страха, что они будут привлечены к ответственности. ЦИК достаточно много и грозно признает факты злоупотреблений, но это не выливается в конкретные уголовные, административные дела.

Бюджеты несопоставимы

– Ваши наблюдатели сообщают и о нарушениях со стороны других партий: ЛДПР раздает проднаборы, КПРФ – печенье, конфеты, книги. Фактически это подкуп избирателей.

– Небольшие компенсаторные решения.

– Как это?

– Я говорю о неравенстве кандидатов. Мы проанализировали финансы политических партий за 2015 год и просто пришли в ужас. У нас есть пятерка основных партий, которые получают бюджетное финансирование («Единая Россия», допустим, – 5 с лишним млрд рублей в год). Остальные по сравнению с ними – карлики. Например, у «Гражданской силы» доходов за 2015 год – 0 рублей. Расходов – 60 рублей. Бюджеты несопоставимы.

Те приемы, которые доступны малым партиям – издать незаконные агитматериалы, надуть шарики с символикой, – безусловно, могут повлиять на ход избирательной кампании. Но по сравнению с тем, что делает «Единая Россия», это мелочи.

– И все-таки это тоже нарушения. Куда смотрит ЦИК?

– ЦИК не способен добраться до каждого. Но ЦИК делает важное дело – устанавливает ценностные ориентиры. Даже не ЦИК, а Элла Памфилова. Ведь она говорит, что такое хорошо и что такое плохо. Чуров и этого не делал.

Другое дело, как с помощью будущих новых депутатов сменить все эти тренды, поставить им заслоны – законодательные и кадровые. Если будет желание, это можно сделать очень быстро.

Надолго ли хватит Памфиловой?

– О каких законодательных барьерах вы говорите, если принимать законы будут те же, кто сам нарушал?

– Расчет на то, что общество должно задавать стандарты, подталкивать депутатов и ЦИК. Других выборов у нас нет. Инопланетяне к нам не прилетят, не принесут нам других депутатов, другое законодательство. Надо работать с тем, что есть.

Никто не верил, что после Чурова у ЦИКа будет такой председатель. Элла Александровна, можно сказать, единственный человек, занимающий в ЦИКе активную гражданскую позицию. Не знаю, насколько ее хватит, сможет ли она получить поддержку в том числе и президента. Не исключено, что ей дан карт-бланш для наведения порядка накануне выборов 2018 года. Президент заинтересован, чтобы они прошли без скандалов. Выборы 2016 года – своеобразная репетиция перед выборами 2018-го, а то и 2017 года.

Элла Памфилова Фото: Global Look Press

– Допускаете, что Путин переизберется досрочно?

– Не исключаю того, что президентские выборы перенесут – с марта 2018-го на сентябрь 2017-го.

Готовность власти пожертвовать этими шестью месяцами может быть связана с желанием сохранить стабильность. В случае, если они спрогнозируют обострение экономической, социальной напряженности, повышение протестной активности, перенос очень вероятен. Сейчас выборы проходят на фоне летних отпусков: избиратели расслаблены и особо не горят желанием вникать во все детали. Март – более активный период. Весна, все пробуждается, и непонятно, во что это может вылиться.

Ночной фальсификат

– Комментируя результаты прошлых выборов, вы говорили о 10–15 млн голосов, которые якобы были «добавлены» «Единой России». В этот раз сколько накинут?

– В 2011 году 7% протоколов, которые наблюдатели «Голоса» получили на руки, оказались переписаны. То есть масштаб так называемого ночного фальсификата был огромный.

Есть признанные математические методики, которые позволяют оценить масштаб искажений. Например, Сергей Шпилькин доказал, что при увеличении явки до 90% рост числа голосов происходил только за одну партию...

– ...«Единую Россию».

– Разумеется. То есть до определенного уровня явки люди голосуют за разные партии, пропорционально своим приоритетам. А когда явка зашкаливает, рост числа голосов за «Единую Россию» бьет все рекорды. Это явный признак вброса. Шпилькин отследил эти искажения, и реальная явка, по его подсчетам, составила около 45% вместо официальных 59. При вычислении из 32,1 млн голосов, поданных за «Единую Россию», «нормальными» оказываются примерно 16,8 млн, а «аномальными», т.е. искусственно добавленными, – примерно 15,2 млн. По его данным, речь действительно шла о колоссальной цифре.

Поэтому я призываю обязательно идти на выборы. 14 партий – нормальное меню. В одномандатных округах выбор тоже широкий. Возможностей сейчас больше, чем в 2011-м, поэтому бойкотировать эти выборы, боюсь, себе дороже.

Власть сделала все, чтобы нас ослабить

— В этом году «Голос» как независимую ассоциацию ликвидировали — теперь вы движение. На что живете?

– Когда нам перекрыли иностранное финансирование, какое-то время держались, получая президентские гранты. С конца прошлого года эти гранты нам перестали давать. Но мы еще собирали пожертвования от людей – только благодаря этому и продолжаем работать.

— Если сейчас «Голос» так слаб, зачем его продолжают мочить? На днях НТВ показал уже третий обличающий движение фильм.

– Я так понимаю, что репортажи на НТВ – попытка выслужиться. Это отчеты не для граждан, а для тех, кто принимает решения. Отчитались, что их сотрудник сидел в ресторане за соседним столиком с нашим сотрудником, когда тот встречался с представителем посольства. И что? Какую опасность мы представляем? Наоборот, отсутствие независимых наблюдателей в текущих условиях ударит по легитимности выборов. «Голос» же ничего плохого не делает. Мы критикуем, но и говорим, как это поправить. Мы не разрушители, мы конструктивная сила.

Например, «Карта нарушений» (проект «Голоса», куда он заносит все сообщения о нарушениях на выборах. – Авт.), которая для Чурова была красной тряпкой. Он только критиковал ее и говорил, что она сделана на основе придуманных сообщений (хотя мы знали, что они негласно проверяли ее). Теперь благодаря Элле Александровне на сайте ЦИКа появится «Карта решений», где они будут давать ответ по каждому сообщению. А дальше мы должны совместно с ЦИКом работать над этими ответами.