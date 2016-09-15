КНР может заблокировать "бесполезную" резолюцию ООН по КНДР

Власти Китая раскритиковали санкции ООН против Северной Кореи, потому что они «не помогают в решении ядерной проблемы».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Япония, США и Южная Корея призвали ООН ужесточить санкции в отношении КНДР в связи с новыми ядерными испытаниями.

Как передает ТАСС, глава МИД Китая Ван И заявил о том, что Китай выступает против односторонних санкций ООН против КНДР, потому что односторонние санкции «не помогают разрешить вопрос».

Ван И подчеркнул, что санкции ООН против КНДР «бесполезны». По данным СМИ, заявление Китая можно воспринимать как желание блокировать резолюцию ООН по ядерным испытаниям в КНДР.

При этом глава китайского МИД выразил готовность китайских властей совместно с членами Совбеза ООН вырабатывать реакцию на ситуацию на Корейском полуострове.