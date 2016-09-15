Политика
Источник: "Интерфакс"
14:04, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Илюмжинов не понимает, за что его должен помиловать Обама

Власти США предложили главе ФИДЕ Кирсану Илюмжинову попросить президента Штатов о помиловании.

Ранее Sobesdnik.ru писал о том, что глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отправил президенту США Бараку Обаме письмо, в котором попросил предоставить ему американское гражданство. В Администрации президента США Илюмжинову ответили, что его письмо принято к рассмотрению. По словам Илюмжинова, он надеется на личную встречу с Обамой, чтобы просить его о защите своих прав и интересов.

Как сообщает «Интерфакс», в ходе пресс-конференции, которая прошла в четверг, 15 сентября, Кирсан Илюмжинов заявил, что некий представитель американских властей после его письма президенту США Бараку Обаме с просьбой о встрече предложил ему написать президенту ещё одно послание. По словам Илюмжинова, неназванный им представитель властей США, встретившись с представителем главы ФИДЕ, предложил ему просить Обаму о помиловании.

«Позавчера один из представителей правительства США встретился с моим представителем, они беседовали около двух часов, и меня попросили написать второе письмо Обаме – о помиловании. Но почему я должен писать его, если я ничего не совершал и ни в чем не виноват?» – недоумевает Илюмжинов.

Напомним, что 25 ноября 2015 года министерство финансов США включило Кирсана Илюмжинова в санкционный список по Сирии.

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