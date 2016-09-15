Главы МИД из двух стран ЕС прибыли в Донбасс ради перемирия

Министры иностранных дел Германии, Украины и Франции приехали в Донбасс в надежде достичь устойчивого перемирия.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в ДНР и ЛНР вступил в силу режим прекращения огня, введенный самопровозглашенными республиками в одностороннем порядке.

Как сообщило РИА «Новости», 15 сентября глава МИД Украины Павел Климкин, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД Франции Жан-Марк Эйро прибыли на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Сейчас они находятся на базе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске.

Ранее Штайнмайер и Эйро заявляли о том, что во время визита на Украину надеются достигнуть устойчивого перемирия на территории Донбасса и подписать соглашение о разведении сил от линии границы в зоне конфликта.