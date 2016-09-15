Политика
Источник: РИА "Новости"
14:14, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Главы МИД из двух стран ЕС прибыли в Донбасс ради перемирия

Министры иностранных дел Германии, Украины и Франции приехали в Донбасс в надежде достичь устойчивого перемирия.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в ДНР и ЛНР вступил в силу режим прекращения огня, введенный самопровозглашенными республиками в одностороннем порядке.

Как сообщило РИА «Новости», 15 сентября глава МИД Украины Павел Климкин, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД Франции Жан-Марк Эйро прибыли на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Сейчас они находятся на базе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске.

Ранее Штайнмайер и Эйро заявляли о том, что во время визита на Украину надеются достигнуть устойчивого перемирия на территории Донбасса и подписать соглашение о разведении сил от линии границы в зоне конфликта.

читайте также:
В ДНР не исключили уничтожения Савченко на передовой фронта
Глава народного совета депутатов ДНР назвал уничтожение Савченко на линии фронта ДНР выгодным для Порошенко »

читайте также:
Новая война в Донбассе: обе стороны готовы вступить в бой?
Политолог уверен, что начало нового, более серьезного, этапа активных боевых действий на Донбассе очень вероятно »

Также по теме
Украина
ДНР ЛНР
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Олигарх Юрий Ковальчук съехался со своим партнером
15:24, 15 Сентября 2016
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и управляющий активами этого банка Дмитрий Мансуров «поселились» в одной квартире
»
Виктория Катаева: НТВ бросит "скандалы, интриги, расследования"?
14:53, 15 Сентября 2016
На презентации нового сезона НТВ зрителей обнадежили глобальными переменами на скандальном телеканале. А что получится?
»
Вячеслав Колосков о финале ЛЧ-18 в Киеве: Не волнуйтесь, мы туда не попадем
13:23, 15 Сентября 2016
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение провести финал Лиги чемпионов в Киеве
»