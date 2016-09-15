Политика
Источник: ТАСС
08:58, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Генсек ООН назвал слова Трампа о мусульманах "неприемлимыми"

Пан Ги Мун, генереальный секретрь ООН, прокомментировал высказывания Дональда Трампа о мигрантах и мусульманах.

В ходе пресс-конференции 14 сентября по случаю начала 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Пан Ги Мун заявил, что высказывания миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа о мусульманах и беженцах недопустимы.

«Ксенофобия и дискриминация в отношении людей вне зависимости от их этнической принадлежности, расы, религиозных убеждений или пола неприемлемы, согласно Всеобщей декларацией прав человека», — цитирует Генсека ООН ТАСС.

Он отметил, что мигрантам, у которых нет легального места проживания в стране, «должна быть оказана немедленная поддержка».

Напомним, Дональд Трамп известен своими резками высказывания в адрес мусульман и мигрантов из Мексики. Ранее он предлагал собирать сведения о мусульманах и говорил об опасности распространения радикального ислама, а мексиканских беженцев не раз называл преступниками, насильниками и наркоторговцами.

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