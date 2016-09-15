Политика
Источник: РИА "Новости"
14:22, 15 Сентября 2016 Версия для печати

ЕС до марта продлил санкции против 146 граждан РФ и Украины

Евросоюз принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России и Украины до марта 2017 года.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Совет ЕС, организация приняла официальное решение продлить до марта 2017 года индивидуальные санкции, действующие против граждан и юридических лиц России и Украины.

Согласно сообщению Совета, санкции подразумевают заморозку активов, находящихся в Евросоюзе, а также запрет на въезд в страны ЕС 146 гражданам и 37 компаниям.

«Результат оценки ситуации не позволяет изменить режим санкций в отношении физических лиц или организаций », — отмечают в Совете ЕС.

Продление санкций не повлияло на список лиц, в отношении которых действуют ограничения, однако существует вероятность изменений в обосновании включения данных лиц в санкционный список, сообщил агентству дипломатический источник в Брюсселе.

Напомним, что в список индивидуальных санкций, введенных в 2014 году в связи с ситуацией на Украине, вошли российские официальные лица и знаменитости, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представители вооруженных формирований (так называемого ополчения) этих республик.

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