Военный эксперт: Европа уже не хочет зависеть от американского НАТО

Игорь Коротченко объяснил Sobesednik.ru, зачем страны ЕС планируют создание собственной единой армии, когда есть НАТО.

Как сообщал Sobesednik.ru, в Брюсселе начались дискуссии о европейской армии, на которую будут возложены задачи обеспечения внешней и внутренней безопасности Евросоюза. В частности, министры обороны Франции и Германии уже представили документ, в котором среди прочего говорится и о создании такой армии.

— Этот вопрос выносится на повестку не впервые, — говорит военный эксперт Игорь Коротченко. — Понятно, что в НАТО основной тон задают американцы, поэтому Германия и Франция, как две мощные европейские страны, хотят получить максимальную автономию от США, особенно в вопросах, связанных с войной.

Но это не означает, что если будет принято решение о создании европейской армии, то страны ЕС выйдут из НАТО. Это означает создание параллельных командных структур и формирование собственной армии, которая могла бы проводить какие-то военные операции без опоры на США.

Игорь Коротченко Фото: Global Look Press

Будет ли это реализовано практически — мы не знаем, но совершенно очевидно, что Европа устала следовать форматам американской политики. Такие тенденции означают, в первую очередь, попытки сформировать общеевропейскую армию и [стремление] Европы к большей самостоятельности от США в вопросах внешней оборонной политики.

Очевидно, что в любом случае в Италии, Германии, Франции в течение ближайшего года-двух сменятся политические элиты и вместо нынешних лидеров придут более самостоятельные и национально ориентированные политики. Тогда вопрос о создании армии приобретет абсолютно конкретный характер.

Здесь не идет речь о дополнительных тратах стран Евросоюза на армию, а речь идет о независимости от НАТО и США. То есть, подчеркиваю, никто из НАТО выходить пока не собирается, просто в случае создания собственной армии страны ЕС при необходимости могут действовать самостоятельно, — заключает эксперт.