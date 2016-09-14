Политика
Источник: «Собеседник» №34-2016
10:04, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Владимир Кара-Мурза-ст.: Где мои миллионы?

Владимир Кара-Мурза-старший
Владимир Кара-Мурза-старший
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Колумнист Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – об очередных телевизионных пасквилях.

Канал из трех букв показал еще один бредовый фильм – «18 друзей Ходорковского», посвященный «Открытой России». НТВ утверждает, что все, кто входит в общественную организацию – злодеи, стяжатели и продажные шкуры. В том числе и наша семья (Владимир Кара-Мурза-младший – федеральный координатор «Открытой России». – Ред.).

«18 друзей», мне кажется, делали те же люди, которые сварганили показанный в марте фильм «Радио неСвобода». Еще раз хочу сказать им: приезжайте на нашу (мою, сына и его репрессированной в 1937 году бабушки) дачу в Дмитров, посмотрите домик без удобств, где маманя моя сейчас собирает урожай. Найдите там 1.300.000 американских долларов, о которых говорите. Найдете – и они ваши! Или поезжайте к Вовке в Америку, почитайте его ипотечный договор. Я продал однокомнатную квартиру – и благодаря этим деньгам Вовка давно, во времена кризиса недвижимости в США, купил дом. И до сих пор не расплатился с долгами. Никакой он не миллионер. И все мои коллеги по НТВ знают, как мы живем.

Мне сказали, что сейчас еще и по РЕН ТВ про моего сына готовят подобный фильм. Пусть показывают. Но лучше рассказали бы, почему он у вас в кадре с палочкой ходит. Почему он плотного телосложения всегда был, а потом на 20 кг похудел. Сколько он в коме пролежал и сколько дырок в нем просверлили, чтобы не умер. И что у него в организме до сих пор в 60 раз превышено содержание тяжелых металлов. Не бывает такого от протухшей тушенки. Это боевой отравляющий яд. Пусть объяснят. И тогда станет понятно, много ли наша семья наварила на «Открытой России».

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Кара-Мурза-ст. Владимир

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