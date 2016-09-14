Политика
Источник: РИА «Новости»
13:31, 14 Сентября 2016 Версия для печати

В Кремле исключили отставку главы МВД до итогов следствия

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возможную отставку руководства МВД в связи с делом Дмитрия Захарченко.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что адвокаты арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко узнали об офшорных счетах его отца из СМИ.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сказал журналистам, что в Кремле не обсуждают отставку руководства МВД, включая главу ведомтсва Владимира Колокольцева, после того, как полковник антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в коррупции.

«Насколько мне известно, пока какой-либо речи ни о каких отставках не идет. Сначала нужно дождаться результатов следствия, перед тем как давать какие-то оценки, — цитирует Пескова РИА «Новости». — Вы знаете, что, по всей видимости, следствие в начальной стадии, и потом, в любом случае, необходим суд».

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