Турция разрешила "Газпрому" построить "Турецкий поток" в море

«Газпром» получил разрешение от властей Турции на строительство морского участка газопровода «Турецкий поток».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что «Газпром» получил первое разрешение на строительство газопровода «Турецкий поток». Ранее компания не уточняла, о каком именно разрешении идет речь.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Газпром», Турция разрешила строительство морского участка водопровода.

«По дипломатическим каналам "Газпром" получил первое разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в рамках подготовительных процедур по возобновлению проекта», — цитирует сообщение компании агентство.