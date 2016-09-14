Сторонник Клинтон поручил прокуратуре проверить фонд Трампа

Генпрокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении благотворительного фонда Дональда Трампа.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава США Барак Обама во время выступления на митинге в поддержку Хиллари Клинтон обвинил Дональда Трампа в чрезмерной любви к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что тот считает российского лидера образцом для подражания. Критика Обамы стала ответной реакцией на интервью, которое Трамп на прошлой неделе дал российскому телеканалу RT.

Как сообщает РИА «Новости», генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман поручил провести расследование в отношении благотворительного фонда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

В штабе Трампа пояснили, что данная проверка вызвана ходом предвыборной кампании и обвинили Шнайдермана, который известен как сторонник главного конкурента Трампа Хиллари Клинтон, в попытке отвлечь внимание общественности от ее оплошностей.

В свою очередь Шнайдерман заявил, что проверка призвана подтвердить или опровергнуть законность действий организации.

«Мы начали изучать фонд Трампа, чтобы удостовериться, соблюдает ли фонд законы, регулирующие благотворительную деятельность в штате Нью-Йорк», — заявил Шнайдерман.

По данным источника, знакомого с ситуацией, расследование в отношении фонда Трампа связано с рядом сомнительных операций, о которых в прокуратуре узнали накануне.

«Мой интерес в этом деле заключается в моей функции регулятора некоммерческих организаций в штате Нью-Йорк. И мы также были озабочены тем, что фонд Трампа может быть вовлечен в некоторые нарушения с этой точки зрения», — отметил глава прокуратуры.